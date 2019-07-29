«Рубин» представил состав в стиле группы Kiss (фото)

Пресс-служба «Рубина» выразила уважение известной метал-группе Kiss, опубликовав состав клуба на матч третьего тура российской премьер-лиги в узнаваемом стиле этого музыкального коллектива. Капитан команды Вячеслав Подберезкин подписан словом «фронтмен».
Игру с «Ахматом» начнут: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Игорь Коновалов, Подберезкин, Могилевец, Давиташвили, Кварацхелия, Марков.
В запас попали: Иван Коновалов, Волк, Денисов, Плиев, Агапов, Старфельт, Седов, Акбашев, Кипиани, Макаров, Кьяртаннсон, Микелтадзе.
Стартовый состав «Ахмата»: Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Иванов, Гащенков, Бериша, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Мбенг.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Мусалов, Кадыров, Роши, Шимански, Михалак, Митришев, Понсе Нуньес.
Матч «Рубин» – «Ахмат» пройдет в Казани. Начало – в 20.00 по московскому времени.
Полтора часа до начала шоу! 🤘🏻— «Рубин» Казань (@fcrk) July 29, 2019
Состав нашей рок-группы! 🎸 #РубинАхмат pic.twitter.com/55s0Lvqn25