«Рубин» представил состав в стиле группы Kiss (фото) - Советский спорт
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29 июля 2019 18:39ФутболКоноплев Александр

«Рубин» представил состав в стиле группы Kiss (фото)

Матч «Рубин» – «Ахмат» пройдет в Казани. Начало – в 20.00 по московскому времени.

Пресс-служба «Рубина» выразила уважение известной метал-группе Kiss, опубликовав состав клуба на матч третьего тура российской премьер-лиги в узнаваемом стиле этого музыкального коллектива. Капитан команды Вячеслав Подберезкин подписан словом «фронтмен».

Игру с «Ахматом» начнут: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Игорь Коновалов, Подберезкин, Могилевец, Давиташвили, Кварацхелия, Марков.

В запас попали: Иван Коновалов, Волк, Денисов, Плиев, Агапов, Старфельт, Седов, Акбашев, Кипиани, Макаров, Кьяртаннсон, Микелтадзе.

Стартовый состав «Ахмата»: Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Иванов, Гащенков, Бериша, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Мбенг.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Мусалов, Кадыров, Роши, Шимански, Михалак, Митришев, Понсе Нуньес.

Матч «Рубин» – «Ахмат» пройдет в Казани. Начало – в 20.00 по московскому времени.

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