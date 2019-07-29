Коноплянка имеет предложение от «Краснодара»

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский сообщил, что полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка имеет конкретное предложение от «Краснодара». Ранее тренерский штаб украинской сборной перестал вызывать Ярослава Ракицкого из-за перехода в «Зенит».
– Ну, у Коноплянки сейчас тоже есть предложение перейти в «Краснодар», насколько я знаю. Но я уверен, что он туда не перейдет, потому что видит пример Ракицкого и дорожит сборной. Так у нас сейчас заведено на Украине, дебилизм такой. Даже Андрей Шевченко боится вызвать человека, который играет в России, – сказал Милевский в интервью ютуб-каналу «КраСава».
С большой вероятностью Коноплянка покинет «Шальке» в статусе свободного агента. Футболистом интересуются «Фенербахче» и «Галатасарай».
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