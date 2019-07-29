Денис Попов: Встречались равные команды, но ЦСКА оказался хладнокровнее «Локомотива»

Бывший форвард московского ЦСКА Денис Попов высказался о победе армейцев над «Локомотивом» в 3-м туре РПЛ (1:0).
Красно-синие обыграли обладателя Кубка России за счет пенальти, назначенного после консультации с VAR. Одиннадцатиметровый удар реализовал российский форвард Федор Чалов.
«Трудно выбрать только один фактор, за счет которого ЦСКА одержал победу. Характер, желание, везение, VAR – сказалось все вместе. Это дерби, и здесь один гол на вес золота. Кому повезло, тот и выиграл. Вообще армейцы весь матч провели очень хорошо, дисциплинированно, собранно и компактно. Это футбол, моменты были у обеих команд, но ЦСКА оказался хладнокровнее. А в целом встречались равные соперники», – цитирует Попова «Евро-Футбол».
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