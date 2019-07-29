«Рубин» – «Ахмат». Кьяртанссон вывел хозяев вперед (видео)

В матче третьего тура российской премьер-лиги между «Рубином» и «Ахматом» открыт счет. На 74-й минуте отличился форвард хозяев Видар Эрн Кьяртанссон.
Это первый мяч исландца в российском чемпионате. Ранее он провел восемь игр за «Ростов».
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