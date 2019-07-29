«Рубин» дома обыграл «Ахмат» и стал третьим

В матче третьего тура российской премьер-лиге «Рубин» в Казани обыграл «Ахмат» – 1:0.
Единственный мяч на 73-й минуте провел арендованный у «Ростова» Видар Эрн Кьяртанссон.
«Рубин» набирает семь очков и поднимается на третье место в турнирной таблице чемпионата. В четвертом туре казанцы сыграют дома с ЦСКА.
«Ахмат» с тремя очками – 14-й. В следующем туре грозненцы дома примут «Оренбург».
РПЛ
3-й тур
«Рубин» (Казань) – «Ахмат» (Грозный) – 1:0 (0:0)
Гол: Кьяртанссон, 73.
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Сорокин, Степанов, Игорь Коновалов, Подберезкин, Могилевец, Давиташвили, Кварацхелия (Микелтадзе, 90+4), Марков (Кьяртанссон, 46).
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Иванов, Гащенков (Михалак, 85), Бериша, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Мбенг (Роши, 72).
Предупреждения: Игорь Коновалов, 75; Данченко, 88 – Иванов, 60; Бериша, 63; Харин, 81.