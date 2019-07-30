Форвард «Рубина» – о матче с «Ахматом»: Игра была равной, но у нас было больше шансов - Советский спорт
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30 июля 2019 01:50ФутболГичунцев Артур

Форвард «Рубина» – о матче с «Ахматом»: Игра была равной, но у нас было больше шансов

Встреча 3-го тура РПЛ прошла в Казани и завершилась со счетом 1:0.

Нападающий «Рубина» Видар Кьяртанссон, ставший автором победного гола в матче с «Ахматом», поделился эмоциями после игры.

«Игра была равной, но у «Рубина» было больше шансов. В эпизоде с голом я получил отличный пас, исполнил нормально. Хотелось, конечно, забить больше, но самое главное, что мы сегодня победили.

Мы чувствовали поддержку фанатов. В первые десять минут матча они вели себя не так заметно, но потом их было хорошо слышно», – приводит слова нападающего агентство «Р-Спорт».

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