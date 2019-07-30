Шалимов удалил оскорбительную публикацию в адрес «Советского спорта» - Советский спорт
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30 июля 2019 09:48Футбол

Шалимов удалил оскорбительную публикацию в адрес «Советского спорта»

Бывший полузащитник «Спартака» Игорь Шалимов удалил свой комментарий в адрес «Советского спорта».

Напомним, что Шалимов резко отреагировал на колонку главного редактора издания.

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Ранее Шалимов обрушился с критикой на главного тренера красно-белых Олега Кононова, который поздравил легенду клуба Федора Черенкова с днем рождения. А позже вступил в спор с фейковым аккаунтом наставника «Спартака».

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