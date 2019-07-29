Кто окрасил день рождения Черенкова в черные тона - Советский спорт
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29 июля 2019 11:45ФутболЯременко Николай

Кто окрасил день рождения Черенкова в черные тона

Главный редактор «Советского спорта» комментирует главную спартаковскую тему последних дней. И это вовсе не первое поражение в сезоне.

Сколько бы ни говорили про зрелищность вернувшегося русского футбола, но если главным событием третьего тура является взаимная пикировка между Игорем Шалимовым и Олегом Кононовым, то с футболом этим, бессмысленным и беспощадным, явно что-то не так. Да-да, я понимаю, что говорить о сдаче «Оренбургом» матча «Зениту» куда интереснее, но я – уж извините – продолжу спартаковскую тему.

Если бы мы снимали кино на эту тему, то для большей кинематографичности надо было бы распри начать не на сайте и не в инстаграме, а прямо на кладбище, у могилы Черенкова. На 60-летие Федора там собираются его друзья и соратники. Часто в таких случаях речи произносят не те, кто должен был бы, а люди, мало знавшие покойного, либо вообще случайно оказавшиеся здесь. Слово берет тренер «Спартака» Олег Кононов, что-то говорит. Что именно – не так важно. Поздравляет с 60-летием то ли самого Федора, то ли пришедших на могилу соратников. И не важно даже, что именно и как говорит – уверен, что взволнованно, срывающимся голосом. Но на любых похоронах, поминках и т.д. всегда найдется кто-то, кто плохо расслышал или уже изрядно выпил. И тогда – лезет в бутылку, начинается не очень красивый диалог, который никому потом не сильно приятно будет вспоминать.

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Осуждать Кононова – глупо. Это у нас в телевизор почему-то считается ходить некрасиво перед матчем команды, которую ты тренируешь. А вот на кладбище – вроде как пока никто никого за это не осуждал.

Шалимову скучно. Он не тренирует. Законно ходит в телевизор. Но время свободное все равно остается, поэтому вступает в спор даже с фейковыми двойниками. Не понравилось ему, что Кононов поздравил Черенкова с юбилеем (Мы со своей стороны тоже осуждаем, но только лишь потому, что юбилей – это все, что кратно 25, то есть 25, 50, 75 и т.д.).

Игорь Шалимов – еще до того, как был женат на Оксане Робски – был хорошим игроком. А когда на первый план стали выходит не игроцкие качества, а человеческие, стало понятно, что все негативные качества присутствуют в этом букете. Зависть, злость, желчность, ну и, разумеется, болезненно раздутое самомнение. Многие спартаковцы искренне верят, что именно они готовы тренировать «Спартак». Но эта искренняя (обоснованная или нет – второй вопрос) вера хороша тогда, когда ты вместе с ней не превращаешься в посмешище.

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