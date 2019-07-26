Шалимов вступил в конфликт с фейковым аккаунтом Кононова - Советский спорт
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26 июля 2019 22:19Футбол

Шалимов вступил в конфликт с фейковым аккаунтом Кононова

Российский специалист Игорь Шалимов в своем Instagram вступил в дискуссию с аккаунтом kononovoleg66, автор которого выдавал себя за наставника «Спартака» Олега Кононова.

Как сообщает «Чемпионат» между специалистом и пользователем состоялся следующий диалог:

kononovoleg66: Игорь, посоветую вам больше смотреть за собой и за семьёй. А за «Спартак» отвечаю я. И я его искренне люблю душой и сердцем, а не как вы. Хотите тренировать «Спартак» — тренируйте. Только не таким гнилым способом.

Шалимов: Только когда меня увидишь, не заикайся и не мычи, спартаковец хренов! А то могу расширить, какой ты тренер!!!

kononovoleg66: Я не буду с вами вступать в дискуссию. Я только освоил социальные сети, вы можете мне рассказать, почему не отправляются личные сообщения? Если вы хотите, то можете расширять. Вы понимаете, что делаете не только себе хуже, но и «Спартаку»?

Шалимов: И, кстати, на пресс-конференции больше не ходи, а то будет рекламная пауза! Я «Спартаку» могу сделать только отлично!

kononovoleg66: Я имел в виду, если Фёдор в нашей памяти, то он жив. Я как публичная личность не буду вступать в дискуссию в социальной сети. Хотите поговорить – приезжайте на публичную тренировку «Спартака».

Шалимов: Иди и умри, придурок.

kononovoleg66: Следите за выражениями. Я пришёл на могилу почтить память Фёдора, а вы там в последний раз когда были?

Напомним, что накануне Шалимов обрушился с критикой на главного тренера красно-белых Олега Кононова, который поздравил легенду клуба Федора Черенкова с днем рождения.

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