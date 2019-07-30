Даниэле Де Росси: Решил приехать к самым сумасшедшим фанатам в футболе - Советский спорт
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30 июля 2019 11:21Футбол

Даниэле Де Росси: Решил приехать к самым сумасшедшим фанатам в футболе

Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси рассказал, как принимал решение о подписании контракта с «Бока Хуниорс».

- Сейчас, я рад, что оказался в «Бока Хуниорс». Прием в аэропорту был просто невероятным. Мне придется серьезно поработать, чтобы показать, что все мы сделали правильный выбор.

Время от времени мы разговаривали с Николасом (Бурдиссо, спортивный директор аргентинского клуба). Сначала я согласился, но потом попросил немного времени еще раз все обдумать. Мне было 36 лет, и столь резкие изменения пугали меня.

При этом возможность сыграть «Бока Хуниорс» стимулировала меня, а Николас был моей гарантией. Бурдиссо сказал, что в команде собраны профессионалы, и я ему верю. Это мой друг, вряд ли бы он привел меня туда, где я был не нужен. Мне был нужен серьезный коллектив и структура, схожая с европейской, и здесь я увидел подходящее место для продолжения карьеры.

Я 20 лет прожил в стране, которая живет футболом 24 часа в сутки. В конце карьеры я, наверное, мог бы выбрать место и поспокойнее. Я спрашивал себя об этом много раз, но затем решил приехать к самым сумасшедшим фанатам в футболе, - приводит слова Де Росси Goal.com.

Напомним, что накануне Де Росси подписал с «Бока Хуниорс» соглашение сроком на один год.

Добавим, что Де Росси известен по выступлениям за «Рому», в составе которой он выступал на протяжении 17 лет и отыграл за команду 616 матчей. Хавбек покинул «волков» этим летом на правах сводного агента.

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