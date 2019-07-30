«ПСЖ» объявил о переходе полузащитника «Эвертона» и сборной Сенегала

Как сообщает пресс-служба французского клуба, 29-летний центральный полузащитник подписал с клубом контракт до 2023 года.
- Я испытываю чувство гордости за то, что присоединился к «ПСЖ». После окончания Кубка африканских наций я хочу придать новый импульс своей клубной карьере, подписав контракт с одним из самых амбициозных клубов в мире.
Я благодарен руководству, тренеру и сотрудникам команды за оказанное мне доверие. Я сделаю все, чтобы показать себя достойным выбором и постараюсь как можно быстрее влиться в команду очень талантливых и молодых игроков, - прокомментировал подписание контракта Гуйе.
Добавим, что в прошлом сезоне полузащитник провел 35 матче за «Эвертон» во всех турнирах, записав на свой счет две результативные передачи.
По информации немецкого портала transfermarkt, французский клуб заплатил за переход хавбека 32 миллиона евро.
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