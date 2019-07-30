«Спартак» объявил о переходе Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань»

Как сообщает пресс-служба красно-белых, «Спартак» и «Бэйцзин Гоань» согласовали условия перехода полузащитника Фернандо в китайский клуб.
«ФК «Спартак-Москва» благодарит игрока за яркий след, оставленный в истории нашего клуба, и за тот позитив, который он каждый день дарил окружающим. Спасибо, Фернандо! Удачи в Пекине!», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте красно-белых.
Ранее сообщалось, что на 27-летнего бразильца претендовали итальянская «Дженоа» и китайский «Шанхай Шэньхуа».
Кроме этого отмечалось, что «Спартак» хотел бы получить за трансфер Фернандо порядка 15 миллионов евро.
Напомним, что бразилец перешел в «Спартак» в июле 2016 года из «Сампдории» за 12,5 миллиона евро. С тех пор полузащитник провел за красно-белых 98 матчей, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.
Добавим, что Фернандо также выступал за донецкий «Шахтер» и бразильский «Гремио»
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