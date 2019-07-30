Сергей Шавло: Фернандо был основным созидающим футболистом в «Спартаке» - Советский спорт
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30 июля 2019 16:02ФутболКоноплев Александр

Сергей Шавло: Фернандо был основным созидающим футболистом в «Спартаке»

Фернандо провел 98 матчей во всех турнирах, забив 12 мячей и сделав 11 результативных передач.

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло не согласен с продажей полузащитника Фернандо. 30 июля было объявлено о переходе бразильца в китайский «Бэйцзин Гоань».

– У меня нет слов. Ну, раз руководство так решило… Ему виднее. Здесь надо понимать, как будет строиться команда дальше. С финансовой точки зрения для клуба это выгодная продажа. Фернандо был основным созидающим футболистом в команде, но есть и молодые ребята, которые его заменят. Возможно, «Спартак» еще кого-то купит, потому что много ходит разной информации, – приводит слова Шавло «Евро-футбол.ру».

За три года в «Спартаке» Фернандо провел 98 матчей во всех турнирах, забив 12 мячей и сделав 11 результативных передач.

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