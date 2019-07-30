«Галатасарай» может подписать Краневиттера В сезоне-2018/19 Краневиттер провел 15 матчей за петербуржцев во всех турнирах.

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Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер попал в сферу интересов «Галатасарая», утверждает fotospor.com.

Аргентинец согласен перейти в стамбульскую команды, а клубы уже начали переговоры. Напомним, что хавбек намерен покинуть «Зенит» из-за небольшого количества игрового времени, а также из-за невызовов в сборную Аргентины.

В сезоне-2018/19 Краневиттер провел 15 матчей за петербуржцев во всех турнирах.