Роналдиньо стал невыездным

Судебные приставы запретили выезд из Бразилии чемпиону мира 2002 года Роналдиньо. Как сообщает Folha de S. Paulo, футболист не выплатил штраф за причиненный экологии вред во время строительства своего дома в Порту-Алегри.
По данным источника, экс-игрок «ПСЖ», «Барселоны» и «Милана» должен государству 2,3 миллиона евро.
Ранее Роналдиньо обвинили в домашнем насилии.
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