Алексей Ребко: После ухода Фернандо уровень «Спартака» упадет еще ниже

Экс-полузащитник московского «Спартака» Алексей Ребко высказался об уходе полузащитника Лукаса Фернандо.
«Руководство «Спартака» будто охладело к клубу, они разбрасываются своими лучшими футболистами. На их место приходят те, кто является хуже по уровню мастерства. После ухода Фернандо, думаю, что уровень игры «Спартака» еще ниже упадет.
«Спартак» точно потеряет по мозгам на поле, такие футболисты – редкость в нашем чемпионате. Очень удивлен таким трансфером. Я не понимаю, как можно было отпустить такого футболиста. Фернандо был одним из лучших футболистов «Спартака», – цитирует Ребко Sport24.ru.
27-летний игрок выступал за красно-белых с 2016 года после перехода из «Сампдории». За три сезона он провел 95 матчей, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач, став чемпионом страны, а также обладателем Суперкубка России.
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