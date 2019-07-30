Коноплянка договорился с «Бешикташем»

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка согласовал личный контракт с «Бешикташем», сообщает Fanatik. Украинец будет зарабатывать три миллиона евро в год.
Стамбульцам осталось согласовать сумму трансфера с гельзенкирхенцами. По данным источника, о переходе будет объявлено до конца недели.
В минувшем сезоне 29-летний Коноплянка забил один мяч и сделал две голевых передачи в 21 матче за «Шальке» во всех турнирах.
Днем ранее стало известно, что футболист получил предложение от «Краснодара».
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