«Фулхэм» требует у «Ливерпуля» деньги за «кражу» игрока Почти как ситуация с Гризманном, но на английский лад.

Загрузка...

«Фулхэм» недоволен переходом своего воспитанника Харви Эллиотта в «Ливерпуль». сообщает Sky.

16-летний футболист отказался от сотрудничества с лондонцами и перешел в мерсисайдский клуб в особом статусе – в Англии футболисты могут заключать контракты с 17 лет. «Фулхэм» считает, что «Ливерпуль» должен выплатить компенсацию – чуть менее десяти миллионов евро. Футбольные власти согласны с «дачниками», но сумму установит специальная комиссия.

В прошлом сезоне Эллиотт стал самым молодым игроком в истории английской премьер-лиги.