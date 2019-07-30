«Фулхэм» требует у «Ливерпуля» деньги за «кражу» игрока

«Фулхэм» недоволен переходом своего воспитанника Харви Эллиотта в «Ливерпуль». сообщает Sky.
16-летний футболист отказался от сотрудничества с лондонцами и перешел в мерсисайдский клуб в особом статусе – в Англии футболисты могут заключать контракты с 17 лет. «Фулхэм» считает, что «Ливерпуль» должен выплатить компенсацию – чуть менее десяти миллионов евро. Футбольные власти согласны с «дачниками», но сумму установит специальная комиссия.
В прошлом сезоне Эллиотт стал самым молодым игроком в истории английской премьер-лиги.
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