Источник: у Малкома были предложения из Китая - Советский спорт
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30 июля 2019 21:36ФутболКоноплев Александр

Источник: у Малкома были предложения из Китая

«Барселона» получит 39+ миллионов евро.

Полузащитник «Барселоны» Малком перейдет в «Зенит» вместо китайского клуба, сообщила в своем твиттере испанская журналистка Елена Кондис.

По ее данным, петербуржцы заплатят за 22-летнего бразильца 39 миллионов евро. Также каталонцы смогут рассчитывать на бонусы.

Также Кондис сообщила, что все решится в ближайшие часы.

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