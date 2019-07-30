Источник: у Малкома были предложения из Китая

Полузащитник «Барселоны» Малком перейдет в «Зенит» вместо китайского клуба, сообщила в своем твиттере испанская журналистка Елена Кондис.
По ее данным, петербуржцы заплатят за 22-летнего бразильца 39 миллионов евро. Также каталонцы смогут рассчитывать на бонусы.
Также Кондис сообщила, что все решится в ближайшие часы.
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