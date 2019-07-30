Алексей Ребко: Самедов, пока не получил травму в Самаре, выглядел не хуже сегодняшних спартаковцев

Бывший полузащитник московского «Спартака» Алексей Ребко выразил мнение, что полузащитник Александр Самедов, объявивший о завершении карьеры, мог провести нынешний сезон в составе красно-белых.
По его словам, решающую роль в этом вопросе сыграл наставник команды Олег Кононов.
«Самедов, думаю, еще спокойно мог бы год поиграть в «Спартаке», но такие авторитетные футболисты не задерживаются в клубе, потому что авторитет высокий, а когда у тренера нет огромного авторитета, то с ними сложно ужиться.
Самедов, пока не получил травму в Самаре, выглядел не хуже сегодняшних молодых спартаковцев, которые играют сейчас в атаке. Думаю, что Кононов решил избавиться от Самедова из-за авторитета», – цитирует Ребко Sport24.ru.
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