Алексей Ребко: Самедов, пока не получил травму в Самаре, выглядел не хуже сегодняшних спартаковцев Российский футболист покинул команду зимой 2019 года.

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Алексей Ребко выразил мнение, что полузащитник Александр Самедов, объявивший о завершении карьеры, мог провести нынешний сезон в составе красно-белых.

По его словам, решающую роль в этом вопросе сыграл наставник команды Олег Кононов.

«Самедов, думаю, еще спокойно мог бы год поиграть в «Спартаке», но такие авторитетные футболисты не задерживаются в клубе, потому что авторитет высокий, а когда у тренера нет огромного авторитета, то с ними сложно ужиться.

Самедов, пока не получил травму в Самаре, выглядел не хуже сегодняшних молодых спартаковцев, которые играют сейчас в атаке. Думаю, что Кононов решил избавиться от Самедова из-за авторитета», – цитирует Ребко Sport24.ru.