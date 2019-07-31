«МЮ» начал переговоры по трансферу защитника «Барселоны» Умтити - Советский спорт
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31 июля 2019 01:40ФутболГичунцев Артур

«МЮ» начал переговоры по трансферу защитника «Барселоны» Умтити

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Руководство «Манчестер Юнайтед» собирается укрепить защитную линию, пригласив защитника «Барселоны» Самуэля Умтити.

Согласно источнику, англичане вышли на связь с каталонским клубом и предлагают за переход французского футболиста 50 млн евро.

Отмечается, что таким образом клуб собирается восполнить потерю Эрика Байи, который получил травму колена и выбыл на пять месяцев.

Ранее сообщалось, что «МЮ» не может договориться с «Лестером» о переходе Харри Магуайра. «Лисы» требуют за англичанина почти 100 млн евро, что не устраивает «красных дьяволов».

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