«МЮ» начал переговоры по трансферу защитника «Барселоны» Умтити

Руководство «Манчестер Юнайтед» собирается укрепить защитную линию, пригласив защитника «Барселоны» Самуэля Умтити.
Согласно источнику, англичане вышли на связь с каталонским клубом и предлагают за переход французского футболиста 50 млн евро.
Отмечается, что таким образом клуб собирается восполнить потерю Эрика Байи, который получил травму колена и выбыл на пять месяцев.
Ранее сообщалось, что «МЮ» не может договориться с «Лестером» о переходе Харри Магуайра. «Лисы» требуют за англичанина почти 100 млн евро, что не устраивает «красных дьяволов».
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