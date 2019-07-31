«Динамо» проявляет интерес к Кулибали

Форвард «Нанта» Калифа Кулибали заинтересовал «Динамо», сообщает Sport24.ru. 27-летний малиец выступает за «канареек» с 2017 года после перехода из «Гента».
В прошлом сезоне он забил 12 голов и сделал пять результативных передач в 39 матчах лиги 1, Кубка Франции и Кубка французской лиги. Всего на счету игрока 13 голов и пять передач в 47 играх.
В Бельгии воспитанник «Пари Сен-Жермен» провел три года: за «Шарлеруа» (2014-2015) и «Гент» (2015-2017). Контракт игрока с «Нантом» рассчитан до 2022 года. Сайт Transfermarkt.com оценивает его стоимость в пять миллионов евро.
В октябре 2013 года Кулибали дебютировал за сборную Мали. За шесть лет он сыграл за «орлов» 14 матчей и забил два гола.
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе. Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Бучневич все-таки остается на Манхэттене. В Нью-Йорке сделали ставку на русских«Рейнджерс» не стал доводить дело до арбитража, назначенного на этот понедельник, подписав с 24‑летним форвардом двухлетний контракт на 6,5 млн долларов. «У нас ноль ошибок в применении VAR». Как судьи отработали 3-й турГлава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров по итогам третьего тура очередной раз был вынужден оправдываться за ошибки своих подчиненных. Марков, Никулин и Салак. Главные свободные агенты КХЛРяд крутых в прошлом игроков до сих пор находятся в статусе свободных агентов. Андрей Воронин: Самедов никогда не менял клубы из-за денегРешение Александра Самедова завершить карьеру прокомментировал его давний приятель, бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Украины. 5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 76 миллионов долларов – мало для Василевского, «Тампа» его кинулаНаши обозреватели спорят на тему, не продешевил ли Андрей Василевский, согласившись на предложение «молний». Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Василевский подписал новый контракт с «Тампой». Он получит кучу денегРоссийский вратарь вошел в топ-3 голкиперов НХЛ по зарплате. Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019». Гиорги Шелия: Джикия спросил, на фига я отбил тот мяч30-летний вратарь «Тамбова» поделился впечатлениями от матча со «Спартаком», в котором во многом благодаря его уверенной игре клуб-дебютант РПЛ одержал сухую победу. Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера. Василевский продешевил и потерял миллионы? Но ведь спокойствие дорожеНаши обозреватели спорят на тему, не кинула ли «Тампа» звездного российского голкипера. Вот мнение – нет, не кинула. «Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки. Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье. Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать. Владислав Подъяпольский: Окунуться в прорубь? Запросто!Вратарь «Северстали» в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о своей новой команде, тренере Андрее Разине и готовности не только отражать шайбы, но и нырять в прорубь. С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал. Самедов ушел. А где прощальный матч?Главный редактор «Советского спорта» рассуждает о том, умеем ли мы правильно прощаться с уходящими из футбола звездами. Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Сергей Юран: Идеальный вариант для «Спартака» – ЧерчесовБывший форвард «Спартака» и сборной России, ныне работающий в ПФЛ главным тренером красногорского «Зоркого» стал гостем редакции «Советского спорта». Валерий Каменский: Знарок способен выстрелить, как с ХК МВДВ среду гостем редакции «Советского спорта» стал прославленный в прошлом чемпион Валерий Каменский – ныне вице-президент КХЛ по развитию, глава Спортивно-дисциплинарного комитета лиги, вице-президент «Спартака», член Тройного золотого клуба.