«Динамо» проявляет интерес к Кулибали - Советский спорт
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31 июля 2019 15:14ФутболЛипкин Антон

«Динамо» проявляет интерес к Кулибали

Малиец забил 12 голов в прошлом сезоне за «Нант».

Форвард «Нанта» Калифа Кулибали заинтересовал «Динамо», сообщает Sport24.ru. 27-летний малиец выступает за «канареек» с 2017 года после перехода из «Гента».

В прошлом сезоне он забил 12 голов и сделал пять результативных передач в 39 матчах лиги 1, Кубка Франции и Кубка французской лиги. Всего на счету игрока 13 голов и пять передач в 47 играх.

В Бельгии воспитанник «Пари Сен-Жермен» провел три года: за «Шарлеруа» (2014-2015) и «Гент» (2015-2017). Контракт игрока с «Нантом» рассчитан до 2022 года. Сайт Transfermarkt.com оценивает его стоимость в пять миллионов евро.

В октябре 2013 года Кулибали дебютировал за сборную Мали. За шесть лет он сыграл за «орлов» 14 матчей и забил два гола.

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