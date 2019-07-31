Гвардиола, Клопп и Почеттино вошли в список номинантов на приз ФИФА лучшему тренеру

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала список номинантов на приз лучшему тренеру 2019 года. В него вошли десять человек:
Джамель Бельманди (сборная Алжира)
Дидье Дешам (сборная Франции)
Марсело Гальярдо («Ривер Плейт», Аргентина)
Рикардо Гарека (сборная Перу)
Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», Англия)
Юрген Клопп («Ливерпуль», Англия)
Маурисио Почеттино («Тоттенхэм», Англия)
Фернанду Сантуш (сборная Португалии)
Эрик тен Хаг («Аякс», Голландия)
Тите (сборная Бразилии)
Напомним, в прошлом году лучшим был признан Дешам, под руководством которого «трехцветные» выиграли чемпионат мира в России.
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