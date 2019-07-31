«Манчестер Юнайтед» вновь заинтересовался защитником «Барселоны» Умтити - Советский спорт
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31 июля 2019 16:28Футбол

«Манчестер Юнайтед» вновь заинтересовался защитником «Барселоны» Умтити

Руководство «Манчестер Юнайтед» поинтересовалась у «Барселоны» возможностью трансфера защитника Самуэля Умтити.

По информации Le10Sport, «Манчестер Юнайтед» пока не может договориться с «Лестором» о переходе Харри Магуайра, потому руководство клуба приступило к поиску альтернативных вариантов укрепления обороны команды.

Напомним, что ранее «Манчестер Юнайтед» уже интересовался 25-летним французским защитником каталонцев и предлагал за его переход 50 миллионов евро.

Добавим, что Умтити перешел в «Барселону» из «Лиона» летом 2016 года за 25 миллионов евро. С тех пор он провел за испанскую команду 98 матчей, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу.

Действующий контакт француза с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года, портал transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро.

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