«Црвена Звезда» вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов - Советский спорт
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31 июля 2019 20:50Футбол

«Црвена Звезда» вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Футболисты «Црвены Звезды» в гостях проиграли ХИКу в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 1:2.

У финского клуба точными ударами отличились Себастьян Дальстрем (46-я минута) и Рику Риски (90+2). В составе сербской команды голом отметился Душан Йованчич (56).

Первый матч, который прошел неделю назад в Белграде, завершился победой «Црвены Звезды» со счетом 2:0.

Таким образом, по сумме двух встреч сербский клуб вышел в третий отборочный раунд Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Копенгаген» (Дания) – «Нью-Сейнтс» (Уэльс).

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