Кент не вернется в «Рейнджерс» на правах аренды, но «Ливерпуль» готов продать форварда

Как сообщает Sky Sports, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп исключил возможность того, что Кент уйдет в аренду летом, заявив, что он поддержит только продажу форварда.
- Мы очень благодарны «Ливерпулю» за то, что они позволили нам работать с Райаном в течение года. У меня состоялся хороший разговор по телефону с Юргеном несколько дней назад, и мы полностью уважаем позицию «Ливерпуля» по этому вопросу, - прокомментировал решение мерсисайдцев главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард.
Напомним, что 22-летний Кент в прошлом сезоне провел 43 матча за «Рейнджерс» во всех турнирах, записав на свой счет шесть забитых мячей и девять голевых передач.
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