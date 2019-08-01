Форвард «Рейнджерс» Морелос отказался от зарплаты 10 миллионов фунтов в Китае На колумбийца претендовал «Хэбэй Чайна Форчун».

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Форвард «Рейнджерс» Альфредо Морелос отказался переходить в китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун», который предлагал ему трехлетний контракт с зарплатой в десять миллионов фунтов в год, сообщает Sky Sports.

По информации источника, вице-чемпионы Шотландии не получали официального предложения, однако в Китае были готовы заплатить за 23-летнего колумбийца компенсацию свыше 15 миллионов фунтов.

Напомним, Морелос перешел в «Рейнджерс» из финского ХИКа летом 2017 года и за два сезона провел за команду 94 матча, в которых забил 52 гола и сделал 19 результативных передач.

Контракт Морелоса рассчитан до 2023 года, однако в нынешнее межсезонье интерес к нему проявляют клубы из Англии, Германии и Италии.