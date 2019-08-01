Мэрия Москвы: Матч «Спартак» – «Динамо» не будет перенесен

Матч четвертого тура премьер-лиги «Спартак» – «Динамо» не будет перенесен и состоится 3 августа на «Открытие Арене» в Москве.
«Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет 3 августа на стадионе «Открытие Арена» в 19:00. Игра состоится в намеченное время, никаких переносов не планируется», – приводит ТАСС слова заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко.
В мэрии напомнили, что «Открытие Арена» расположена на Волоколамском шоссе, 69. Добраться туда можно на общественном транспорте или от станций метро «Спартак» и «Тушинская».
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