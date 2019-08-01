«Динамо» объявило о трансфере Соу в «Ноттингем Форрест» Малиец продолжит карьеру в чемпионшипе.

Полузащитник «Динамо» Самба Соу перешел в «Ноттингем Форрест», сообщает официальный сайт бело-голубых.

30-летний малиец играл в «Динамо» с 2017 года после перехода из «Кайсериспора». За два сезона он провел за команду 43 матча и сделал три результативные передачи. Ранее он выступал за «Ланс» и «Карабюкспор».

«Мы благодарим Соу за годы, проведенные в нашем клубе, за профессионализм, самоотдачу и боевитость. Удачи тебе, Самба!» – говорится в заявлении «Динамо».

Отметим, что «Ноттингем Форрест» начнет 12-й подряд сезон в чемпионшипе. Предыдущий чемпионат «лесники» завершили на девятом месте.