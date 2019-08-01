Шюррле проведет автограф-сессию на «Открытие Арене» Чемпион мира будет играть в «Спартаке» на правах аренды.

Загрузка...

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле проведет в пятницу автограф-сессию на «Открытие Арене», сообщает официальный сайт клуба.

Накануне «Спартак» объявил о подписании контракта с 28-летним немцем, который проведет в клубе нынешний сезон на правах аренды, после чего у красно-белых будет право выкупа игрока у «Боруссии» из Дортмунда.

В четверг на базе в Тарасовке Шюррле провел первую тренировку в составе «Спартака».

Напомним, в прошлом сезоне Шюррле выступал также на правах аренды за «Фулхэм» и в 24 матчах премьер-лиги забил шесть голов. Ранее чемпион мира в составе сборной Германии играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».

Дебют Шюррле в составе «Спартака» может состояться 3 августа в матче четвертого тура премьер-лиги с «Динамо» на «Открытие Арене».

Начало автограф сессии – 19:00 (мск). Получить автограф игрока может любой желающий.