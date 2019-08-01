Агент: Переход Джорджевича в «Локомотив» возможен

Форвард «Зенита» Лука Джорджевич может продолжить карьеру в «Локомотиве». Эту информацию подтвердил агент 25-летнего черногорца Игорь Глушевич.
«Да, действительно, такой вариант возможен, – приводит Sport24.ru слова Глушевича. – Правда, никто из «Локомотива» со мной не связывался. Клубы контактируют между собой».
Напомним, Джорджевич принадлежит «Зениту» с 2012 года, но за это время четыре раза уходил в аренду – в «Твенте» (2013-2014), «Сампдорию» (2014-2015), «Понферрадину» (2015-2016) и «Арсенал» (2017-2019).
В прошлом сезоне он забил девять голов и сделал шесть результативных передач в 27 матчах за «Арсенал» в чемпионате и Кубке России.
Контракт Джорджевича с «Зенитом» рассчитан до 2020 года.
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