«Нефтчи» - «Арсенал»: Стартовые составы команд

«Нефтчи»: Агаев, Кривоцюк, Станкович, Махмудов, Дарио Федерико, Алиев, Петров, Булудов, Жозеф-Монроз, Кане, Мустивар.
«Арсенал»: Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Альварес, Ткачев, Чаушич, Лисовой, Горбатенко, Луценко, Костадинов.
Запасные: Нигматуллин, Володько, Аджоев, Пантелеев, Банда, Тудорие, Денисов.
Добавим, что встреча состоится сегодня на «Баксель Арене» в Баку и начнется в 20:00 по московскому времени.
Напомним, что первый матч команд завершился победой «Нефтчи» со счетом 1:0.
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