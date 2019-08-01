«Заря» обыграла «Будучность» и вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы - Советский спорт
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01 августа 2019 21:01Футбол

«Заря» обыграла «Будучность» и вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы

Луганская «Заря» на своем поле обыграла черногорскую «Будучность» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на 32-й минуте забил полузащитник «Зари» Артем Громов

Отметим, что на 33- минуте игры с поля был удален защитник команды гостей Никола Джурич, а спустя две минуты красную карточку получил полузащитник «Будучности» Драшко Божович

Напомним, что первый матч команд завершился победой «Зари» со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух встреч украинская команда вышла в следующий раунд турнира, где сыграет против победителя пары ЦСКА (София, Болгария) – «Осиек» (Хорватия).

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