«Заря» обыграла «Будучность» и вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы

Единственный гол в этой встрече на 32-й минуте забил полузащитник «Зари» Артем Громов
Отметим, что на 33- минуте игры с поля был удален защитник команды гостей Никола Джурич, а спустя две минуты красную карточку получил полузащитник «Будучности» Драшко Божович
Напомним, что первый матч команд завершился победой «Зари» со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух встреч украинская команда вышла в следующий раунд турнира, где сыграет против победителя пары ЦСКА (София, Болгария) – «Осиек» (Хорватия).
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