Полузащитник «Интера» Наингголан перейдет в «Кальяри» на правах аренды - Советский спорт
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01 августа 2019 21:13Футбол

Полузащитник «Интера» Наингголан перейдет в «Кальяри» на правах аренды

Полузащитник «Интера» Раджи Наингголан перейдет в «Кальяри» на правах аренды.

По информации Calciomercato.com, 31-летний бельгиец присоединиться к своему бывшему клубу.

Как сообщает издание, сегодня вечером агент хавбека Алессандро Бельтрами встретился с руководством «Кальяри», чтобы уточнить детали предстоящей сделки.

Отмечается, что завтра бельгиец должен пройти медосмотр, после чего перейдет в «Кальяри» до конца сезона.

Напомним, Наингголан уже выступал за «Кальяри» с 2010 по 2014 годы, сыграв за клуб 137 матчей и забив 7 мячей.

В прошлом сезоне хавбек провел 36 матчей в составе «Интера», забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в услугах бельгийского полузащитника был заинтересован «Зенит».

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