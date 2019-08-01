Полузащитник «Интера» Наингголан перейдет в «Кальяри» на правах аренды Полузащитник «Интера» Раджи Наингголан перейдет в «Кальяри» на правах аренды.

По информации Calciomercato.com, 31-летний бельгиец присоединиться к своему бывшему клубу.

Как сообщает издание, сегодня вечером агент хавбека Алессандро Бельтрами встретился с руководством «Кальяри», чтобы уточнить детали предстоящей сделки.

Отмечается, что завтра бельгиец должен пройти медосмотр, после чего перейдет в «Кальяри» до конца сезона.

Напомним, Наингголан уже выступал за «Кальяри» с 2010 по 2014 годы, сыграв за клуб 137 матчей и забив 7 мячей.

В прошлом сезоне хавбек провел 36 матчей в составе «Интера», забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в услугах бельгийского полузащитника был заинтересован «Зенит».