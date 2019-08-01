Полузащитник «Интера» Наингголан перейдет в «Кальяри» на правах аренды

По информации Calciomercato.com, 31-летний бельгиец присоединиться к своему бывшему клубу.
Как сообщает издание, сегодня вечером агент хавбека Алессандро Бельтрами встретился с руководством «Кальяри», чтобы уточнить детали предстоящей сделки.
Отмечается, что завтра бельгиец должен пройти медосмотр, после чего перейдет в «Кальяри» до конца сезона.
Напомним, Наингголан уже выступал за «Кальяри» с 2010 по 2014 годы, сыграв за клуб 137 матчей и забив 7 мячей.
В прошлом сезоне хавбек провел 36 матчей в составе «Интера», забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что в услугах бельгийского полузащитника был заинтересован «Зенит».
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