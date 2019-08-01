«Арсенал» крупно проиграл «Нефтчи» и покинул розыгрыш Лиги Европы

Встреча состоялась на стадионе «Баксель Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу азербайджанского клуба, в составе которого голами отметились нападающие Рауф Алиев (49-я минута) и Дарио да Силва (89, пен.), а также защитник Мамаду Мбодж (90+3).
Напомним, что первый матч, который прошел в Туле 25 июля, победу также праздновали футболисты «Нефтчи» - 1:0.
Таким образом, «Арсенал» по сумме двух встреч покидает розыгрыш Лиги Европы, а «Нефтчи» вышел в следующий раунд турнира, где встретится с израильским клубом «Бней Иегуда».
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