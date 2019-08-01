Игорь Черевченко: Всю вину за поражение «Нефтчи» в Лиге Европы беру на себя Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко подвел итоги ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Нефтчи» в Баку (0:3).

- В обороне мы много наошибались. «Нефтчи» нас обошел по голам. Я не стал бы связывать это поражение с тем, что мы недостаточно опытны. Наши футболисты выступают в своих сборных, и для них участие в еврокубках не должно быть сюрпризом.

Я беру всю вину за поражение на себя. Никаких вопрос ни к судейству, ни к чему нет. «Нефтчи» заслужил эту победу. Нам же нужно было реализовывать свои моменты, - приводит слова Черевченко azerisport.com.

Напомним, что «Арсенал» по сумме двух матчей уступил «Нефтчи» (0:1, 0:3) и вылетел из розыгрыша Лиги Европы.