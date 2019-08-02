Алексей Петрушин: В матче со «Спартаком» у «Динамо» будет небольшое преимущество - Советский спорт
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02 августа 2019 01:53Футбол

Алексей Петрушин: В матче со «Спартаком» у «Динамо» будет небольшое преимущество

Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин поделился ожиданиями от предстоящего матча 4-го тура российской премьер-лиги против «Спартака».

- Думаю, у «Динамо» будет небольшое преимущество, 60 на 40, исходя из последних матчей этих команд. А вот много голов не ожидаю. У «Динамо» большие проблемы с атакой. «Спартак» потерял сильных игроков в нападении. Поэтому не думаю, что будет голевое изобилие. Сейчас в открытый футбол команды могут играть только с позиции силы, но ни «Динамо», ни «Спартак» на это сейчас не способны. Они будут стараться ловить соперника на контратаках, - приводит слова Петрушина «Евро-футбол.ру».

Добавим, что встреча состоится 3 августа на «Открытие Арене» в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.

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