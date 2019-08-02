Михаил Левашов: Нельзя сказать, что «Арсеналу» не хватило европейского опыта «Арсенал» завершил выступление в Лиге Европы.

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Голкипер «Арсенала» Михаил Левашов прокомментировал вылет команды из Лиги Европы.

В четверг «Арсенал» проиграл «Нефтчи» (0:3) в ответном матче второго квалификационного раунда на «Баксель Арене» в Баку.

«В первом тайме мы играли мы очень хорошо, создавали моменты, – приводит ТАСС слова 27-летнего вратаря. – Нельзя сказать, что нам не хватило опыта игры в Европе. Это обычный матч, как и остальные, и я не делю их».

Напомним, голы «Нефтчи» во втором тайме забили форвард Рауф Алиев, бразилец Дарио Фредерико и сенегалец Мамаду Мбодж. Первый матч в Туле также завершился в пользу вице-чемпиона Азербайджана (1:0).