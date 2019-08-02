Андре Шюррле: В «Спартаке» будет круто, не сомневаюсь Немцу показали клубный музей и стадион красно-белых.

Загрузка...

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился впечатлениями после посещения клубного музея и «Открытия Арены».

«Впечатления великолепные, стадион просто супер, – сказал 28-летний немец в интервью клубной пресс-службе. – К тому же, на табло, когда я вышел запустили видеоролик с моими голами за сборную. Вообще, меня очень тепло приняли. И мне уже не терпится выйти на поле в форме «Спартака» в официальном матче и показать себя.

В «Спартаке» все на уровне ведущих европейских клубов: арена, люди, которые здесь работают и встретили меня. Сейчас жду возможности познакомиться с командой и увидеть болельщиков на заполненных трибунах. Будет круто, не сомневаюсь».

Напомним, чемпион мира в составе сборной Германии стал игроком «Спартака» в среду. Шюррле подписал контракт на один год, который проведет в аренде, после чего у красно-белых будет право выкупить игрока у «Боруссии» (Дортмунд).