Сергей Паршивлюк: Мы играем в футбол, а не соревнуемся, кто поцелует эмблему «Спартак» и «Динамо» сыграют в четвертом туре премьер-лиги.

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о том, как отреагировал на просьбу болельщиков команды поцеловать эмблему клуба.

«Мы играем в футбол, а не соревнуемся, кто поцелует эмблему или у кого самая красивая форма. Сказал то, что думаю. Вижу, что меня поняли», – приводит Sports.ru слова 30-летнего игрока.

Напомним, в межсезонье бывший капитан «Спартака» стал игроком «Динамо». На встрече с болельщиками его попросили поцеловать эмблему бело-голубых, на что Паршивлюк ответил: «Уважение зарабатывается не поцелуями эмблемы, а честной игрой».

В субботу в четвертом туре премьер-лиги «Спартак» сыграет с «Динамо» на «Открытие Арене». Начало игры – 19:00 (мск).