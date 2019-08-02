Сергей Паршивлюк: За какую бы команду в дерби ни играл, на поле все будет гореть и пылать «Динамо» и «Спартак» сыграют в четвертом туре премьер-лиги.

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о том, как готовится к матчу четвертого тура премьер-лиги со своим родным клубом – «Спартаком».

«Все личное осталось в прошлом, где-то в глубине, – сказал 30-летний игрок обороны в интервью клубной пресс-службе, – поэтому готовлюсь к дерби, очень важной игре, где надо брать три очка.

Особого настроя не нужно. За какую бы команду ни играл, на поле все будет гореть и пылать. Так что дополнительных разжиганий не нужно – все всё прекрасно понимают».

Напомним, Паршивлюк выступал за «Спартак» с 2007 по 2016 годы и был капитаном команды. В минувшее межсезонье он перешел в «Динамо» из «Ростова».