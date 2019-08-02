Сергей Паршивлюк: Говорю Карпину, что не расплачусь с ним до конца жизни - Советский спорт
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02 августа 2019 13:48ФутболЛипкин Антон

Сергей Паршивлюк: Говорю Карпину, что не расплачусь с ним до конца жизни

Защитник «Динамо» играл под руководством Карпина в «Спартаке» и «Ростове».

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о том, как во время восстановления после разрыва крестообразных связок ему помогал тренировавший «Спартак» Валерий Карпин.

«Он объяснял: «Не бойся, если порвешься еще раз – значит, порвешься. Но так ты хотя бы попробуешь вернуться», – приводит Sports.ru слова Паршивлюка. – Карпин приводил в пример Валерона, у которого было трое крестов, но он все равно вышел на определенный уровень. Поэтому теперь я говорю Карпину: «Валерий Георгиевич, я с вами до конца жизни не расплачусь».

Напомним, выступая за «Спартак», Паршивлюк получил разрыв крестообразных связок 23 октября 2010 года в матче с «Сибирью».

В 2017-2019 годах защитник играл под руководством Карпина в «Ростове», а нынешним летом перешел в «Динамо».

3 августа в четвертом туре премьер-лиги «Динамо» сыграет со «Спартаком» на «Открытие Арене». Начало матча – 19:00 (мск).

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