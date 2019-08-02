Джордан Ларссон: Все, что я увидел в «Спартаке», на высшем уровне - Советский спорт
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02 августа 2019 14:16ФутболЛипкин Антон

Джордан Ларссон: Все, что я увидел в «Спартаке», на высшем уровне

Швед стал игроком красно-белых.

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон поделился впечатлениями после посещения стадиона «Открытие Арены» и клубного музея.

«Я впечатлен, – сказал 22-летний швед в интервью клубной пресс-службе. – Все, что я увидел, на высшем уровне. Клубный музей – один из лучших, которые я видел в своей жизни. Арена обалденная – очень большая. Думаю, будет очень круто здесь сыграть».

Напомним, в пятницу «Спартак» объявил о подписании контракта с Ларссоном, который раньше играл за «Хельсингборг», НЕК и «Норчепинг». В нынешнем сезоне он забил 11 голов и сделал одну результативную передачу в 16 матчах шведской лиги. Всего на его счету 22 гола в 104 матчах чемпионата Швеции.

Ларссон – сын известного в прошлом форварда «Барселоны» и сборной Швеции Хенрика Ларссона.

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