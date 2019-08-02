«Спартак» заявил Шюррле на сезон

«Спартак» включил в заявку на сезон полузащитника Андре Шюррле, сообщает официальный сайт премьер-лиги.
28-летний немец заявлен под 20-м номером. Шюррле начинал карьеру в своем родном «Майнце», после чего выступал за «Байер», «Челси», «Вольфсбург», «Боруссию» (Дортмунд) и «Фулхэм».
«Спартак» арендовал чемпиона мира в составе сборной Германии на один сезон, после чего у красно-белых будет возможность выкупить игрока у «Боруссии».
Таким образом, Шюррле может дебютировать за «Спартак» 3 августа в матче четвертого тура премьер-лиги с «Динамо». Игра состоится на «Открытие Арене» и начнется в 19:00 (мск).
Также в заявку «Спартака» включен 17-летний защитник Николай Толстопятов.
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