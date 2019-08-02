Олег Василенко: У «Нефтчи» большой опыт в еврокубках, «Арсенал» в этом плане новичок «Оружейники» покинули Лигу Европы, не забив ни одного гола.

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Бывший тренер махачкалинского «Анжи» Олег Василенко высказался после вылета тульского «Арсенала» из Лиги Европы.

Во 2-м раунде квалификации российский клуб проиграл бакинскому «Нефтчи» с общим счетом 0:4.

«У «Нефтчи» большой опыт выступления в еврокубках, «Арсенал» в этом плане новичок. Это могло сказаться. В квалификации, тем более со второго этапа, практически все команды равные по силе.

Я не думаю, что была недооценка. Во-первых, на поле были спортсмены. И все выходят мотивированные. Во-вторых, это был второй матч, обязывал побеждать. В-третьих, это Лига Европы, очень интересный и непредсказуемый турнир. Он всегда заставляет выкладываться, даже больше обычного. Так сложилось противостояние», – цитирует специалиста News.ru.