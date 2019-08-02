«Спартак» потерпел разгромное поражение от «Динамо» в матче молодежного первенства - Советский спорт
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02 августа 2019 16:21ФутболГичунцев Артур

«Спартак» потерпел разгромное поражение от «Динамо» в матче молодежного первенства

Встреча прошла на домашней арене красно-белых.

Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Динамо» в матче 4-го тура молодежного первенства (0:4).

В составе бело-голубых отличились Игорь Школик, Владимир Москвичев, Даниил Федоров и Владислав Галкин.

Отметим, что дерби основных команд пройдет завтра, 3 августа. Начало встречи – 19.00 мск.

Молодежное первенство

4-й тур

«Спартак» – «Динамо» – 0:4

Голы: Школик, 38 (0:1); Москвичев, 68 (0:2); Федоров, 80 (0:3); Галкин, 90+2 (0:4).

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