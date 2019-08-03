«Наполи» выкупит Лосано у ПСВ

«Наполи» намерен приобрести полузащитника ПСВ Ирвинга Лосано, заплатив голландскому клубу сумму отступных в размере 42 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.
После того, как вице-чемпионам Италии не удалось приобрести полузащитника «Лилля» Николя Пепе, перешедшего в «Арсенал», а трансфер Хамеса Родригеса из «Реала» остается под вопросом, в клубе начали работу над переходом Лосано.
Ранее стало известно, что 24-летний мексиканец дал согласие на переход в «Наполи», однако сторонам еще необходимо решить вопрос с имиджевыми правами.
Напомним, на этой неделе ПСВ проиграл «Базелю» (1:2) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и продолжит выступление в Лиге Европы.
Лосано выступает за ПСВ с 2017 года. В прошлом сезоне правый вингер забил 21 гол и сделал 12 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах.
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