Хамес все еще может стать игроком «Наполи»

По информации Corriere Dello Sport, подобный трансфер вновь стал возможен после того как сорвалась сделка с переходом колумбийца в мадридский «Атлетико».
Как отмечает издание, «Наполи» заинтересован в услугах хавбека, а сам Хамес не раз заявлял о своем желании играть в команде под руководством Карло Анчелотти.
Ранее сообщалось, что «Наполи» отказался платить «Реалу» 42 миллиона евро за 28-летнего полузащитника.
Напомним, предыдущие два сезона Родригес провел на правах аренды в «Баварии». В 67 матчах за клуб на его счету 15 голов и 20 результативных передач.
Действующий контракт колумбийца с «Реалом» рассчитан до 2021 года, а стоимость перехода оценивается порталом transfermarkt в 45 миллионов евро.
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