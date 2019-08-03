Хамес все еще может стать игроком «Наполи» Полузащитник «Реала» Хамес Родригес все еще может стать игроком «Наполи» этим летом.

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По информации Corriere Dello Sport, подобный трансфер вновь стал возможен после того как сорвалась сделка с переходом колумбийца в мадридский «Атлетико».

Как отмечает издание, «Наполи» заинтересован в услугах хавбека, а сам Хамес не раз заявлял о своем желании играть в команде под руководством Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось, что «Наполи» отказался платить «Реалу» 42 миллиона евро за 28-летнего полузащитника.

Напомним, предыдущие два сезона Родригес провел на правах аренды в «Баварии». В 67 матчах за клуб на его счету 15 голов и 20 результативных передач.

Действующий контракт колумбийца с «Реалом» рассчитан до 2021 года, а стоимость перехода оценивается порталом transfermarkt в 45 миллионов евро.