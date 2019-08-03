Хамес все еще может стать игроком «Наполи» - Советский спорт
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03 августа 2019 14:14Футбол

Хамес все еще может стать игроком «Наполи»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес все еще может стать игроком «Наполи» этим летом.

По информации Corriere Dello Sport, подобный трансфер вновь стал возможен после того как сорвалась сделка с переходом колумбийца в мадридский «Атлетико».

Как отмечает издание, «Наполи» заинтересован в услугах хавбека, а сам Хамес не раз заявлял о своем желании играть в команде под руководством Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось, что «Наполи» отказался платить «Реалу» 42 миллиона евро за 28-летнего полузащитника.

Напомним, предыдущие два сезона Родригес провел на правах аренды в «Баварии». В 67 матчах за клуб на его счету 15 голов и 20 результативных передач.

Действующий контракт колумбийца с «Реалом» рассчитан до 2021 года, а стоимость перехода оценивается порталом transfermarkt в 45 миллионов евро.

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