«Спартак» – «Динамо». Понсе удален на 37-й минуте

«Спартак» остался в меньшинстве на 37-й минуте матча четвертого тура премьер-лиги против «Динамо».
Аргентинский форвард грубо сыграл против вратаря бело-голубых Антона Шунина.
Отметим, что к этой минуте двое игроков «Спартака» – Александр Ташаев и Аяз Гулиев – получили по желтой карточке.
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