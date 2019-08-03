«Спартак» – «Динамо». Понсе удален на 37-й минуте - Советский спорт
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03 августа 2019 19:43ФутболКоноплев Александр

«Спартак» – «Динамо». Понсе удален на 37-й минуте

Жаркое дерби.

«Спартак» остался в меньшинстве на 37-й минуте матча четвертого тура премьер-лиги против «Динамо».

Аргентинский форвард грубо сыграл против вратаря бело-голубых Антона Шунина.

Отметим, что к этой минуте двое игроков «Спартака» – Александр Ташаев и Аяз Гулиев – получили по желтой карточке.

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