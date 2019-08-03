«Спартак» – «Динамо». Понсе удален на 37-й минуте

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и Уильямс В четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.

Александр Овечкин: Главное – поехать в 2022-м в Пекин Самый популярный российский игрок НХЛ, восьмикратный обладатель «Морис Ришар Трофи» лучшему снайперу регулярного чемпионата сильнейшей лиги мира, трехкратный чемпион планеты, обладатель Кубка Стэнли, самый ценный игрок плей-офф-2018 на презентации детского турнира «Ови Open» рассказал о начале своей карьеры, семье и планах на будущее.

«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не только Александра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.

76 миллионов долларов – мало для Василевского, «Тампа» его кинула Наши обозреватели спорят на тему, не продешевил ли Андрей Василевский, согласившись на предложение «молний».

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.

Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил Федерера Новак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.

«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не только На турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.

Каким будет «Спартак», если пристроить туда всех легендарных сынков «Спартак» объявил о подписании контракта с форвардом Джорданом Ларссоном – сыном известного в прошлом нападающего сборной Швеции и «Барселоны» Хенрика Ларссона. Ранее красно-белые претендовали на сына бывшего полузащитника сборной Румынии Георге Хаджи Яниса. Следуя логике руководства красно-белых, мы составили команду мечты, которая наверняка решила бы все проблемы красно-белых.

Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой Если посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.

Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.

Джордан Ларссон: Отец поддержал мое решение перейти в «Спартак» Сегодня на «Открытие Арене» в Тушине прошла презентация новичков «Спартака». На вопросы журналистов ответили Джордан Ларссон, Резиуан Мирзов и Эзикиель Понсе.