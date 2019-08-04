Янг назначен новым капитаном «Манчестер Юнайтед» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что защитник Эшли Янг назначен новым капитаном «манкунианцев».

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- Очевидно, Де Хеа с ним поспорит, но Эш будет надевать капитанскую повязку, когда будет выходить на поле, - цитирует Сульшера Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что среди кандидатов на роль капитана команды также находился французский полузащитник команды Поль Погба.