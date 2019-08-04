Янг назначен новым капитаном «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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04 августа 2019 08:21Футбол

Янг назначен новым капитаном «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что защитник Эшли Янг назначен новым капитаном «манкунианцев».

- Очевидно, Де Хеа с ним поспорит, но Эш будет надевать капитанскую повязку, когда будет выходить на поле, - цитирует Сульшера Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что среди кандидатов на роль капитана команды также находился французский полузащитник команды Поль Погба.

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